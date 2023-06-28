Школьников в России начнут привлекать к обязательному труду

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, касающийся обязательного привлечения школьников к общественно полезному труду.

Предлагается внести нововведения в закон «Об образовании в Российской Федерации» путем исключения нормы о запрете привлечения школьников к труду без согласия родителей. Об этом сообщает ТАСС.

Поддерживающие инициативу полагают, что обязательное привлечение школьников к общественно полезному труду способствует формированию у них ценностей ответственности, участия в жизни общества и развития профессиональных навыков.

Одновременно с этим предлагается исключить из закона норму, которая запрещает привлекать школьников к труду без согласия их родителей.

Законопроект будет дальше рассматриваться на последующих чтениях, где будут учтены мнения различных сторон и произведены необходимые корректировки. Окончательное принятие закона и его вступление в силу требует дальнейших обсуждений и голосования в Государственной Думе и других инстанциях.