Школьница чуть не утонула в бассейне в Москве из-за трубы, затянувшей ее волосы

В результате несчастного случая, произошедшего на улице Аллея Витте в юго-западной части Москвы, маленькая девочка едва не утонула. Её волосы попали в решётку открытого бассейна. Об этом инциденте стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры города.

В один из дней августа ученица школы вместе с мамой отправилась в развлекательный центр. В какой-то момент девочка решила нырнуть в бассейн, но не смогла вынырнуть обратно. Из-за сильного течения её волосы запутались в решетке на дне бассейна и девочку стало затягивать в трубу.

«Несовершеннолетняя самостоятельно не могла подняться на поверхность и пробыла некоторое время под водой. Помощь ей оказали ее мама и сотрудник комплекса», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Врачи провели осмотр пострадавшего ребенка на месте происшествия, после чего приняли решение об обязательной госпитализации.

Сотрудники правоохранительных органов уже осведомлены о произошедшем, и в социальных сетях было опубликовано видео, связанное с этим событием. В связи с этим была начата доследственная проверка по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.