Школьница из городского округа Электросталь победила в престижном конкурсе

С важного достижения начался новый учебный год для школьницы из городского округа Электросталь Анны Величко.

Она учится в Детской художественной школе имени Н.Н. Лаврентьевой, и добивается серьезных успехов. Например, недавно Анна победила на XIX Международном конкурсе детского рисунка «А.С.Пушкин глазами детей».

В детской художественной школе Анна учится у преподавателя Ирины Заводиной. Педагог помогла воспитаннице подготовиться к участию в конкурсе и, конечно, разделила радость ее победы.

Как напомнили в администрации городского округа Электросталь, конкурс «А.С.Пушкин глазами детей» проводится каждый год при поддержке Государственного историко-литературного музея-заповедника имени великого поэта и писателя.