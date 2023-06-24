Школьница из Ивантеевки получила максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку

Ученица из Городского округа Пушкинский Полина Перепечаева написала ЕГЭ по русскому языку на максимально возможный балл. Девушка учится в Ивантеевской школе №5.

С таким достижением школьницу поздравил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

«Полина, желаю смело идти к поставленным целям и успешно решать любые жизненные задачи», - написал Максим Красноцветов в своих социальных сетях.

Отметим, что ранее два выпускника школ Городского округа Пушкинский также получили 100 баллов ЕГЭ по русскому языку. Это Леонида Астафьева из школы №2 (Пушкино) и Дарья Ежова из школы №2 (Ивантеевка).

Отметим, что ученики из Городского округа Пушкинский ежегодно показывают на ЕГЭ высокие баллы. Что дает им возможность поступать в лучшие Вузы страны по выбранному ими профилю.