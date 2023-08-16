Школьница из Каширы победила в федеральном этапе конкурсов партпроекта «Мир возможностей»

В общей сложности в акциях конкурса на разных этапах приняли участие 884 образовательных организаций Московской области. Количество участников составило 871 человек. В региональном отделении «Единой России» прошло награждение победителя.

В этот день чествовали жительницу городского округа Кашира Валерию Асташову. Девушка стала федеральным победителем в акции «Финансовая безопасность в цифровом мире». Под руководством куратора Анастасии Агабабовой она проделала огромную работу. Чтобы прорваться в лидеры, выпускнице 10-го класса нужно было провести более двадцати уроков на тему «Мошенники в цифровом мире» для младших школьников. Кроме того, девушка выполнила исследовательскую работу. В награду талантливая выпускница получила сертификат для поездки на 10-ю смену в детский центр «Артек».

В региональном отделении «Единой России» от всей души поздравили каширянку с победой.

Отметим, ежегодно талантливые школьники из городского округа Кашира становятся победителями различных соревнований. Немало талантов — в музыке, спорте и олимпиадном движении.