Школьницы из Каширы вышли в полуфинал «Большой перемены»

Ученицы из каширской школы вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена», который пройдет в Наро-Фоминске. Новостью поделились в социальных сетях администрации подмосковного городского округа Кашира.

Так, девятиклассницы Ольга Патрикеева и Анастасия Шанина представляют муниципалитет в конкурсном полуфинале, в котором также примут участие более трех сотен школьников и учащихся колледжей Подмосковья.

Очный этап соревнований уже прошел в лагере «Литвиново». Там способности ребят проверили в личных соревнованиях и решении кейсов. Также участников ждала образовательная программа, в которую были включены различные форматы от мастер-классов и встреч со спикерами до лекций, дискуссий и презентаций. Помимо этого, для подростков проводили спортивные и игровые мероприятия.

В полуфинале эксперты оценят участников по 12-ти направлениям. Ребята должны будут продемонстрировать умение сотрудничать, творческий и логический подходы в решении задач и многое другое. Окончательно определят список финалистов после состязаний в конце осени, которое пройдет в «Артеке».