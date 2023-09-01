Школьные линейки на Сахалине отменены из-за заливающих остров ливней, учебные заведения уходят под воду

На территории Южно-Сахалинска продолжает действовать введенный местными властями ранее режим чрезвычайной ситуации. Причиной тому стал буйствующий на острове мощнейший грозовой фронт, подтопивший несколько школ, магистрали и жилые дома.

Как сообщается в соцсетях, организована масштабная откачка воды, однако этого оказалось недостаточно и было принято решение о переносе праздничных мероприятий по случаю начала нового учебного года. За парты школьники сядут не ранее 4 сентября.

Метеорологи, в свою очередь, предупредили о приближающемся к Сахалину втором циклоне. Он достигнет острова, ориентировочно, в 5 часов утра по местному времени.