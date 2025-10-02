Школьный тренер пытался развратить ребенка в раздевалке

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о противоправных действиях тренера спортивной школы в Нижнем Новгороде. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ИА «Время Н».

Глава ведомства потребовал от руководителя регионального следственного управления Айрата Ахметшина предоставить детальный доклад об установленных обстоятельствах преступления.

Напомним, что инцидент произошел в спортивном учреждении, где тренер пытался совершить развратные действия в отношении несовершеннолетнего воспитанника непосредственно в помещении раздевалки. Возбужденное уголовное дело теперь находится под особым вниманием центрального аппарата СКР.

