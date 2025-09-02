Школьный уборщик лишился работы за вуайеризм в отношении школьников

В шотландском городе Данди, Великобритания, школьный уборщик был уволен с работы после того, как тайно снял на видео интимную связь между двумя учениками. Об этом сообщило издание Daily Record.

Инцидент произошел 27 июля 2023 года. 51-летний Грэм Страхан, работавший уборщиком, зафиксировал на камеру своего мобильного телефона, как несовершеннолетние школьники занимаются сексом на игровой площадке перед зданием школы. Расследование началось после того, как эта видеозапись широко распространилась в интернете, в том числе среди учеников.

Полиция, изучив записи с камер видеонаблюдения школы, обнаружила кадры, на которых Страхан ведет съемку школьников из окна одного из классов. При появлении правоохранителей уборщик сразу признался в содеянном, заявив, что знает причину их визита, но отрицал свою причастность к распространению видео, признавшись, однако, что отправил его двум знакомым.

Страхану было предъявлено обвинение в вуайеризме. Помимо увольнения из школы, где он проработал на протяжении двух десятилетий, суд обязал его на девять месяцев зарегистрироваться в списке лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, а также назначил 120 часов общественных работ.

