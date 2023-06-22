Школьный учитель из Химок вышел на федеральный уровень конкурса «Сердце отдаю детям»

Молодой учитель стал первым в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании» в Подмосковье. Теперь вместе со своими коллегами – финалистами в других номинациях конкурса в регионе Александр представит Московскую область уже на федеральном уровне.

Напомним, что в этом году в регионе за звание лучшего педагога дополнительного образования боролись 300 участников больше чем из 40 городских округов региона. Они состязались в девяти номинациях. Это техническая, художественная, естественнонаучная, а также туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная и социально-гуманитарная направленности. Отдельно рассматривали тех педагогов–конкурсантов, кто работает с детьми с ОВЗ и новичков в профессии. А это как раз номинация, в которой и победил Александр Красников.

Всего в финал от Подмосковья вышли 37 педагогов дополнительного образования.