Школы, дороги и ипотека: в Госдуме рассказали о главных инструментах для развития поселений

Стратегия пространственного развития России до 2030 года задает ориентиры для сельских территорий, а главным инструментом их воплощения остается госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). Депутат Госдумы Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») рассказал REGIONS , как на практике решаются вопросы жилья, дорог, экономики и занятости на селе. За годы реализации программы построено и модернизировано около 5 тыс. социальных объектов, а также более 13 тыс. проектов благоустройства.

Стратегия пространственного развития определяет, что нужно сельским территориям, а государственная программа КРСТ — как именно это делать. По словам депутата Алексея Говырина, главные направления — повышение устойчивости системы расселения, улучшение жилищных условий и развитие инфраструктуры. Речь идет о сокращении доли ветхого жилья, подключении домов к центральному водоснабжению, газу и электричеству, а также о приведении в порядок региональных и местных дорог.

Отдельное внимание — укреплению экономики села. Парламентарий отметил важность поддержки агропромышленных центров, помощи фермерам с выходом на рынки, развития кооперации и строительства хранилищ для сельхозпродукции. Также стимулируются другие виды занятости — сельский туризм и локальные промыслы. Серьезным шагом депутат назвал создание опорных населенных пунктов, где ускоренно развивается инфраструктура, включая образование и медицину.

Ключевой инструмент — программа КРСТ. За годы ее реализации построено и модернизировано около 5 тыс. объектов: школ, детских садов, больниц, домов культуры и спортсооружений. Реализовано более 13 тыс. проектов благоустройства общественных пространств. Действуют механизмы, позволяющие людям оставаться на селе: «Сельская ипотека», коммерческий наем жилья, «земские программы» для врачей, учителей и работников культуры, а также молодежные проекты.

Парламентарий подчеркнул, что регионы обладают разным потенциалом — где-то развит агропром, где-то туризм. Для максимального эффекта нужна скоординированная работа федеральных ведомств, учет планов субъектов РФ и бизнеса, а также использование аналитических инструментов. В 2025 году утвержден план реализации обновленной стратегии до 2030 года, который предусматривает дальнейшее развитие опорных пунктов и корректировку программы КРСТ с учетом новых национальных приоритетов.