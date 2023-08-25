Шмыгаль заявил, что с начала года Украина получила 30 млрд долларов от партнеров
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Страна привлекает зарубежную помощь, находясь в поисках дополнительных источников финансирования.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что с начала текущего года страна привлекла почти $30 млрд иностранной помощи. Об этом также сообщает RT.
А за первые шесть месяцев 2023 года украинское государство направило значительные средства на военные нужды, превышая этим самым объем собранных налогов.
Критические замечания в адрес Украины высказал месяцем ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он выразил мнение, что страна лишилась суверенитета из-за отсутствия военной промышленности и финансовой зависимости. Ее даже можно назвать несуществующей, поскольку она не в силах самостоятельно себя обеспечивать.