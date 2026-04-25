Сбор грибов в России перестал быть просто хобби и теперь строго регламентируется законом. С октября 2023 года вступили в силу жесткие поправки, которые приравняли уничтожение редких грибов к незаконной охоте на ценных животных. Главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков напоминает: незнание вида не освобождает от ответственности, пишет ura.ru.

Какое наказание грозит нарушителям?

Ответственность делится на две категории в зависимости от тяжести нарушения и наличия умысла.

1. Административная (Статья 8.35 КоАП РФ)

Применяется за случайный сбор или повреждение грибов, внесенных в Красную книгу РФ или региональные списки.

Граждане: от 2 000 до 5 000 руб.

Юридические лица: от 300 000 до 1 000 000 руб.

Дополнительно: Конфискация корзин, инструментов и даже транспортного средства, на котором перевозились грибы.

2. Уголовная (Статья 260.1 УК РФ)

Наступает, если доказан умысел (вы знали, что гриб редкий, но все равно его срезали), систематичность или попытка продажи.

Штраф: до 1 000 000 рублей.

Лишение свободы: до 4 лет (в составе группы лиц или при продаже через интернет — до 9 лет).

Грибы и растения из «черного списка»

Особое внимание правоохранительные органы уделяют видам, которые имеют высокую рыночную стоимость или критическую важность для экосистемы.

Особо ценные виды (максимальный риск уголовного срока):

Рядовка мацутакэ: деликатесный гриб, который массово вывозится контрабандой в Азию.

Женьшень настоящий и Родиола розовая: ценнейшие лекарственные растения.

Популярные краснокнижные грибы, которые легко спутать с обычными:

Спарассис курчавый (Грибная капуста): похож на огромный кочан курчавого салата, растет у корней хвойных деревьев.

Трюфель летний: растет под землей в лиственных лесах юга России.

Грифола курчавая (Гриб-баран): съедобный, но очень редкий гриб, растущий крупными «букетами».

Сетконоска сдвоенная: обладает необычной формой в виде ажурной «юбки» и резким запахом.

Ежовик альпийский: выглядит как свисающие белые ледяные иглы.

Запретные зоны для любого сбора

Даже если гриб не занесен в Красную книгу, его сбор может быть запрещен в силу локации. Штраф за сбор в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) составляет от 3 000 до 4 000 рублей. К ним относятся: