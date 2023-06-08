Попытка Вооруженных Сил Украины прорвать оборону на запорожском направлении была успешно предотвращена, заявил министр обороны Российской Федерации, Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

Масштабный по своей силе инцидент произошел в 1:30 ночи, когда украинские войска предприняли попытку прорваться сквозь российскую оборону. В ответ на это армия РФ применила превентивный удар, задействовав артиллерию, авиацию и противотанковое вооружение.

Министр обороны отметил, что в результате двухчасового боя украинская сторона понесла значительные потери: 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 солдат ВСУ. Такие данные могут свидетельствовать о жесткости столкновения на линии фронта.

В то же время, издания Washington Post и ABC, ссылаясь на источники среди военных и украинских чиновников, близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщили о начале контрнаступления со стороны Киева. Украинские войска, особенно ударные подразделения, которые укомплектованы западными оружием и и обучены тактике НАТО, активизировали свои удары по передовым позициям на юго-востоке страны. Ситуация в регионе оценивается как активная фаза контрнаступления, сообщают источники из ABC.

Таким образом, ситуация на запорожском направлении остается напряженной, противоборство между сторонами продолжается, и обе стороны сосредотачивают свои усилия для достижения своих стратегических целей.