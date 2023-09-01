Шойгу рассказал о том, сколько участников СВО учатся в Военной академии Генштаба ВС России

Стало известно, что Сергей Шойгу, являясь Министром обороны Российской Федерации, сделал новое заявление. Оно касается статистики учащихся в Военной академии Генштаба ВС России. Таким образом, порядка сорока процентов обучающихся в военном учебном заведении – участники СВО. Министерство обороны подчеркнуло, что эти данные были озвучены во время поздравления, приуроченного к началу нового учебного года.

К тому же Шойгу отметил, что ветеранами боевых действий являются почти восемьдесят процентов обучающихся академии. А за довольно продолжительную историю существования военного учебного заведения было выпущено множество отличных, квалифицированных специалистов – более двадцати пяти тысяч.

Такая внушительная статистика наверняка впечатлила профессорско-преподавательский состав академии, а также слушателей во время поздравления Шойгу.

А если говорить о тех, кто уже закончил военную академию, то они получили свои дипломы еще в июне. Их выпускникам вручал Валерий Герасимов.