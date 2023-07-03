Шойгу решил впервые высказаться о прошедшем мятеже ЧВК «Вагнер»

Сергей Шойгу, глава Министерства обороны РФ, после молчания с 24 июня, все же решил прокомментировать ситуацию. Свое заявление он сделал в рамках тематического селекторного совещания. Шойгу указал на мужественность и самоотверженность российских войск, которые продолжали решать поставленные задачи.

По его словам, то, что происходило в конце июля, можно назвать не только провокацией, но и попыткой «дестабилизировать обстановку в России». Однако свои планы мятежникам не удалось осуществить. Все из-за того, что ВС РФ были преданы своей Родине, воинскому долгу и присяге.

До этого публичные заявления касательно мятежа делали Александр Лукашенко и Владимир Путин.