Шойгу заявил об интенсивном развитии диалога между Тегераном и Москвой

Министр отметил готовность Российского государства к совместным шагам в сторону укрепления как стабильности, так и безопасности на Ближнем Востоке.

Сергей Шойгу, являясь главой Министерства обороны Российской Федерации, сделал новое заявление в среду, 20 сентября. Оно прозвучало в ходе переговоров, которые велись с Мохаммадом Резой Аштиани, иранским коллегой министра российского оборонного ведомства. Информацией об этом поделились в KP.RU.

По мнению Шойгу, то санкционное давление, которое оказывается на Иран и Россию, можно назвать бесперспективным. В свою очередь, взаимодействие между этими двумя странами вышло на другой, совершенно новый уровень.

Таким образом, все говорит об общем настрое на совместное укрепление как военного сотрудничества, так и стратегического партнерства.