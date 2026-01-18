Шок для организма: чем опасно Крещение для неокрепшего иммунитета ребенка

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов высказал REGIONS свою позицию относительно участия детей в крещенских купаниях, ссылаясь на медицинские и духовные аспекты. По его словам, резкое погружение ребенка в ледяную воду является сильным стрессом для несовершенной системы терморегуляции и формирующегося иммунитета.

Иванов привел возрастные ориентиры, основанные на мнении врачей: купание категорически не рекомендуется для детей до 3–4 лет и крайне нежелательно до 7 лет. Даже для детей старшего возраста необходима многолетняя системная подготовка под врачебным контролем, а не разовое участие. В качестве безопасной альтернативы он предложил для детей любого возраста ограничиться умыванием святой водой.

С точки зрения духовной практики, Иванов подчеркнул, что купание в проруби является народной традицией, а не обязательным церковным обрядом или таинством. Для ребенка, не понимающего сути праздника, такое погружение может стать психологической травмой и не несет духовного содержания. Он призвал родителей сосредоточиться на участии семьи в богослужении, молитве и освящении воды, что станет более осмысленным и безопасным приобщением к празднику.

