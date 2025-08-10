Шок и трепет: Жители Улан-Удэ стали свидетелями кровавого рассвета

В Улан-Удэ произошло необычное природное явление. В воскресенье утром небо над городом окрасилось в багровые тона. Это зрелище вызвало тревогу у некоторых горожан, которые предположили, что это может быть связано с нападением беспилотных летательных аппаратов или даже с применением ядерного оружия.

Те, кто стал свидетелем удивительного зрелища ранним воскресным утром 10 августа, активно делятся фотографиями и видео в социальных сетях и сообществах.

Синоптики же, в свою очередь, успокоили и рассказали, что необычное световое явление возникает всего лишь из-за обычного рассеивания солнечного света в атмосфере.

Ранее в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») также сообщили о сильнейшей вспышке, произошедшей на Солнце.