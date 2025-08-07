На Солнце произошла сильнейшая вспышка

Солнечные обсерватории зафиксировали мощную вспышку класса М2.2 в четверг, 7 августа, в 05:32 мск. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Отмечается, что это явление произошло в активной области 4168, расположенной в северном полушарии Солнца (координаты N04W29), и продолжалось 25 минут.

Это уже седьмая вспышка подобной интенсивности, зарегистрированная в августе 2025 года. Примечательно, что практически все они происходили в одной и той же группе солнечных пятен.

Солнечные вспышки делятся по мощности рентгеновского излучения на пять категорий — A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует излучению мощностью 10 нановатт на квадратный метр.

Вспышка М-класса, подобная произошедшей 7 августа, относится к среднему уровню мощности, но способна вызывать заметные последствия для Земли.

Особую опасность представляют корональные выбросы массы, которые часто сопровождают подобные вспышки. Если выброс направлен в сторону нашей планеты, то через 1-3 дня может начаться магнитная буря, способная повлиять на работу радиосвязи, навигационных систем и энергосетей.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали два гигантских протуберанца на Солнце высотой 1 млн км.