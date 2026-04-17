Окровавленное тело и нож: в Новокузнецке мужчина заперся в квартире — развязка благодаря Росгвардии

В Новокузнецке мужчина с ножом заперся в квартире вместе с мертвой женщиной. Как проинформировала пресс-служба Росгвардии Кузбасса, этот инцидент произошел еще в феврале текущего года. В ведомство поступил тревожный сигнал — стало известно о нападении с использованием ножа, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, когда наряд вневедомственной охраны прибыл на место, в квартире перед ними предстала жуткая картина. Там находился окровавленный труп женщины. Однако, как выяснили прибывшие, в помещении был кто-то еще. Некий мужчина прятался рядом с телом.

По данным издания, росгвардейцы действовали оперативно. Они заблокировали помещение и взяли квартиру в плотное кольцо. Главная цель заключалась в том, чтобы подозреваемый не покинул помещение и не скрылся в городе.

«Злоумышленник был обезврежен и задержан, затем передан сотрудникам органов внутренних дел», — сообщает ведомство.

По информации издания, на днях состоялось награждение сотрудников, которые помогли обезвредить возможного убийцу. По этой причине стало известно об инциденте. Именно профессиональные действия представителей Росгвардии позволили контролировать ситуацию под контролем до прибытия следственных органов.

