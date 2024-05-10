Shot: беспилотники ВСУ атаковали НПЗ под Калугой, начался пожар

Как передает Shot со ссылкой на очевидцев, в районе двух часов ночи в районе станции Полотняный завод в Дзержинском районе Калужской области были слышны взрывы. В небе, предварительно, работала ПВО.

Также по словам местных жителей, были слышны характерные звуки пролета нескольких беспилогтников. Затем через некоттрое время в районе местой нефтебазы прявились сильные пожар и дым.

В сети публикуют несколько фото горящего, предварительно, нефтеперерабатывающего завода. На место ежут пожарые машины.

Официальной информации по факту произошедшего пока не поступало. Данных о пострадавших в ходе вражеской атаки также не приводятся.