Shot: известного советского тренера по боксу Чехова нашли мертвым в его квартире

В подмосковном Реутове в квартире заслуженного тренера России по боксу Олега Чехова было обнаружено его тело. Об этом передает Телеграм-канал Shot со ссылкой на источники в правоохранительных органах Москвы.

В непосредственной близости от места, где находился Чехов, был найден пистолет. В настоящее время следователи активно исследуют все возможные сценарии произошедшего.

«<...> нашли в его квартире на Комсомольской улице соседи. До этого они слышали выстрел, после чего сразу вызвали полицию», — приводится в публикации.

Жители района сообщили, что в последнее время не видели рядом с квартирой покойного подозрительных личностей или необычной активности.

Олег Чехов на протяжении более чем 30 лет занимался тренерской деятельностью в области бокса и был признан одним из ведущих специалистов страны. За время своей карьеры он подготовил множество чемпионов Советского Союза, России, Европы и мира.