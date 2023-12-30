Shot: мать закрыла своей грудью маленьких детей во время обстрела Белгорода

О фактически материнском подвиге, который сегодня совершила одна из жительниц Белгорода, передает Shot.

Как стало известно, сразу после первых взрывов вражеских снарядов в центре Белгорода, женщина бросилась к коляске с грудничков, заслонив новорожденного своим телом. Одновременно мать прижала к груди старшего ребенка. Это и спасло им всем жизнь.

«После еще нескольких хлопков и прилетов неподалеку она буквально схватила детей в охапку и побежала с ними в ближайшее укрытие, бросив коляску», - приводится в публикации.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли девять человек, четверо детей, много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.

Полковник Алехин объяснил, почему российская ПВО не защитила Белгород от ударов. При ракетной атаке на центр Белгорода украинские боевики использовали множество ложных целей, показывая, что намерены бить по окраинам области и областного центра. На деле реальной целью являлись мирные жители, гуляющие в центре города.