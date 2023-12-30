Полковник Алехин объяснил, почему российская ПВО не защитила Белгород от ударов

При ракетной атаке на центр Белгорода украинские боевики использовали множество ложных целей, показывая, что намерены бить по окраинам области и областного центра. На деле реальной целью являлись мирные жители, гуляющие в центре города, прокомментировал произошедшее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.

В беседе с URA.RU эксперт, находившийся сам в момент атаки в Белгороде, рассказал, что, по его мнению, помешало российской ПВО сбить все летящие на город вражеские ракеты.

С его слов, ВСУ били из РСЗО одновременно по разным местам, при этом параллельно и в качестве отвлекающего маневра использовались боевые дроны.

«ПВО сбивало, но это была массированная атака, били одновременно, были видимо ложные цели. Например, населенный пункт Уразово, это в Белгородском приграничье, туда прилетели РСЗО „Град“, где-то порядка 15-20 домов были повреждены. Одновременно обстреливали еще населенные пункты, которые находятся на границе Украины. Там уже наши работали ПВО минут за 10-15 до прилета ракет в центр города. Невозможно 100% сбить. ПВОшники работают здорово, честь им и хвала, особенно когда идет массированный атака, но некоторые все-таки попали в цель», — объяснил Алехин.

По мнению военного обозревателя, на достигнутом Украина не остановится и продолжит ракетные обстрелы приграничных российских территорий и в Новый год.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли девять человек, четверо детей, много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

В настоящее время в атакованном боевиками ВСУ Белгороде врачи скорых стараются как могут оперативно вывезти раненых с места ЧП. В тяжелых случаях пострадавших спасают прямо на улице под открытым небом, кому-то делают искусственное дыхание, другим перевязывают раны.