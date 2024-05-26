Shot сообщил о задержании советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева

По информации журналистов, чиновника взяли под стражу в Орловской области еще в минувшую субботу, 25 мая. В настоящее время Сергей Лежнев содержится в изоляторе временного содержания.

Причины задержания лежнева пока официально не сообщаются. Однако ряд пабликов в соцсетях, знакомые с ситуацией, утверждают, что чиновник замешан в неких мошеннических схемах.

Последний пост Лежнев опубликовал в своем аккаунте в соцсетях в пятницу, 24 мая, где проинформировал про доставку гуманитарных грузов. Как передает Shot, в понедельник, 27 мая, судом будет избрана ему мера пресечения.

Напомним, Сергей Лежнев был назначен советником губернатора Орловской области Андрея Клычкова еще в 2017 году.