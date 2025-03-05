SHOT: в Азии взбунтовались российские «русалки»

Жительницы России, которые работают в сфере развлечений с участием животных в Китае и Южной Корее, поделились информацией о тяжелых условиях труда. Работодатели, не скрывая своих намерений, открыто заявляют о том, что предпочитают нанимать девушек из России, поскольку они более устойчивы к нагрузкам и способны дольше выдерживать такие условия. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам самих спортсменок, после заключения договоров их принуждают работать сверхурочно за мизерную плату в невыносимых условиях, не предоставляя возможности для лечения травм в медицинских учреждениях.

Как рассказала Мария, занимавшаяся ранее плаванием на короткие дистанции, она прибыла в океанариум в Южной Корее в прошлом году с целью трудоустройства. В рамках контракта ей была предложена заработная плата в размере 113 тыс. руб. Однако вскоре после начала работы у Марии возникли трудности.

«Ныряем по 70 раз за день, из-за чего начинаются головные боли и другие проблемы со здоровьем: раны, ушибы, ссадины, травмы глаз, спины. Еще одна опасность — морские обитатели океанариумов, которые могут напасть или же навредить здоровью своими выделениями», — поведала Мария.

Девушка выражает недовольство тем, что руководство не обращает внимания на проблемы, а лишь принуждает к работе. Мария рассказала, что однажды ее потащили в аквариум прямо из больницы, куда она угодила после очередного выступления перед публикой.

Аналогичная ситуация складывается и в соседней стране — Китае. Как и в Южной Корее, большинство «русалок» в Китае — это россиянки, которые заключают контракты на срок от полугода до года.

«Болеть невозможно — замены нет из-за постоянной текучки морских дев», — добавила Мария.

В прошлом году пять девушек смогли освободиться от «контрактного рабства» в одном из океанариумов Кореи, как добавила жительница России.