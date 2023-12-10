Shot: в Новой Москве овчарка растерзала спящего в коляске трехмесячного младенца

Как передает Shot, трагедия разыгралась в поселке Сосенское в Новой Москве в субботу, 9 декабря.

33-летняя мать беспечно оставила ребенка в коляске во дворе своего дома, не заметив, что неподалеку находилась немецкая овчарка. Поступок женщины чуть не стал фатальным для жизни малыша.

«Мать вернулась через пару минут и обнаружила, что овчарка вытащила трехмесячного младенца из коляски и терзает его на снегу», - приводится в публикации.

В настоящее время новорожденный малыш экстренно госпитализирован в клинику и находится в отделение реанимации, врачи сражаются за его жизнь. У грудничка черепно-мозговая травма, многочисленные раны живота, кровоизлияние и ушиб головного мозга.