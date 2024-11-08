Shot: в подмосковном Звенигороде полностью пропал свет из-за аварии на подстанции

В городе Звенигород Московской области под вечер пятницы произошло полное отключение электроэнергии. Кроме того, как передает Shot, полностью пропало уличное освещение.

Также сообщается, что значительно ухудшилось качество приема сотовой связи.

«Около 20.40 в Звенигороде моментально отключилось электричество», — передает telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, местные власти в курсе происходящего. Как пояснили оперативные службы, предварительной причиной блэкаута стала авария на одной из местных подстанций. В настоящее время оперативными службами проводится установление точных обстоятельств происшествия.