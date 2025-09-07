SHOT: ВС России ударили по правительству Украины в Киеве, Крещатик в огне
Пожар на Майдане: российский дрон ударил по зданию правительства Украины
В Киеве прямо сейчас происходит крупный пожар на Майдане после массированного удара. По данным украинских СМИ, горит здание правительства Украины (Кабмин), расположенное на Крещатике. Об этом передает SHOT.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе, вероятно, в результате сбивания беспилотного летательного аппарата (БПЛА), произошло возгорание в здании правительства.
В Сети местные жители публикуют фото и видео происходящего в центре украинской столицы. Все заволокло дымом, повсюду вой сирен машин экстренной помощи.