Shot: жители Краснодара сообщают о громких взрывах в небе над городом

В Краснодаре местные жители сообщают о серии громких хлопков в небе. Как передает Shot, в районе часа ночи прозвучали минимум два громких взрыва.

Была ли это работа боевых расчетов ПВО по вероятным беспилотникам или ракетам ВСУ - к настоящему времени информации не поступало.

«Как рассказали очевидцы, прозвучало минимум два громких хлопка. Звуки слышали жители центральной части города. Официально информации о происшествии пока нет», - приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что серия взрывов зафиксирована в Черкасской и Сумской областях Украины.