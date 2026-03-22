С приближением лета автомобилистам стоит поторопиться со сменой резины. Адвокат Дмитрий Рощин в беседе с журналистами разъяснил, когда использование шипованных шин становится нарушением и к каким последствиям это может привести, пишет РИА Новости.

Юрист напомнил, что сезонные требования к покрышкам закреплены в техническом регламенте Таможенного союза, а также в правительственном постановлении. Согласно этим нормам, ездить на шипах запрещено с первого дня лета. Ограничение действует на протяжении трех месяцев — до 31 августа включительно.

Если автовладельца остановят инспекторы в этот период, ему грозит административная ответственность. Эксперт уточнил, что санкции предусмотрены частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Наказание может быть как в виде предупреждения, так и в виде штрафа, размер которого составляет 500 рублей.

Помимо штрафных санкций, адвокат предупредил о более серьезном риске. В случае дорожно-транспортного происшествия использование несезонной резины может сыграть решающую роль. Если экспертиза установит, что причиной аварии стало плохое сцепление шин с дорожным покрытием, водителя могут признать виновной стороной независимо от других обстоятельств.