Штраф до 1 млн рублей и приостановка бизнеса: в России изменились правила увольнения мигрантов

С 1 марта 2026 года работодатели в РФ получили право расторгать трудовые договоры с иностранными гражданами, если их численность в компании превышает региональные квоты. Об этом РИА Новости сообщила доцент РЭУ им. Плеханова Ольга Леонова.

Регионы с 2014 года вправе вводить такие лимиты для прибывающих по визе. Раньше ссылаться на местные нормативные акты при увольнении было нельзя, но теперь это основание законно.

«С 1 марта 2026 года появилось новое основание для увольнения иностранного сотрудника, — пояснила Леонова. — Данные изменения позволяют увольнять иностранных сотрудников, работающих по трудовому договору, если общая численность таких работников превышает ограничения, предусмотренные в конкретном регионе».

Лимиты в субъектах различаются. Например, в Москве и Санкт-Петербурге квоты действуют в строительстве, сельском хозяйстве и торговле. Компании обязаны самостоятельно следить за соблюдением требований.

«Если работодатель не уволит иностранца, то за это предусмотрены штраф в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности предприятия до 90 суток», — предупредила эксперт.

Ранее сообщалось о том, что приютившей 16 мигрантов в доме под Тулой москвичке грозит срок.