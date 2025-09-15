Штраф до 7 тысяч рублей: за что будут наказывать арендодателей

Депутат Государственной Думы, член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский в интервью РИА Новости акцентрировал внимание на административной ответственности для собственников жилой недвижимости, которые уклоняются от процедуры оформления временной регистрации для своих арендаторов.

В соответствии с миграционным законодательством, обязательной постановке на учет подлежат граждане, проживающие в съемном жилье сверх установленного 90-дневного срока. Размер финансовых взысканий за данное нарушение варьируется в зависимости от региона: для Москвы и Сан-Петербурга штрафные санкции составляют от 5 до 7 тысяч рублей, в то время как в других субъектах РФ — от 2 до 5 тысяч рублей.

Законодатель также отметил исключительные случаи, когда собственник вправе отказать в оформлении временной прописки. К ним относится проживание близких родственников или нахождение гражданина в городе по служебному направлению (командировке).

Наличие официальной временной регистрации является ключевым требованием для доступа к социальным услугам: бесплатной медицинской помощи, записи ребенка в образовательное учреждение (школу или детский сад), а также для оформления иных льгот.

Ранее сообщалось о том, что нижегородец за семь лет потратил на аренду жилья более 1,4 млн руб.