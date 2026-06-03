Штраф до миллиона: какую скважину на участке в Подмосковье нельзя бурить без лицензии

Собственная скважина на даче — удобство, о котором мечтают многие. Но не всякую можно бурить без разрешения, и не всякая вода пригодна для питья. Руководитель строительной компании из Подмосковья Андрей Еприкян в беседе с REGIONS объяснил, с какой глубины вода безопасна, за что можно получить штраф и стоит ли связываться с артезианкой.

По словам специалиста, все скважины делятся на три типа. Абиссинская (скважина-игла) уходит на 5-15 метров, стоит 20-40 тысяч рублей, но вода с такой глубины часто загрязнена. Песчаная скважина (15-40 метров) обойдется в 60-120 тысяч, качество воды среднее. Артезианская (50-200 метров) дает чистую воду из известняка, защищенного глиной, но требует лицензии и стоит 200-500 тысяч рублей.

Однозначного ответа о безопасной глубине нет, предупреждает Еприкян. До 10 метров — верховодка, куда попадают талые воды, удобрения и стоки. На 10-25 метрах качество лучше, но пить рискованно без анализа. С 25-50 метров вода обычно чище, но гарантии не дает.

«У меня был заказчик, который пробурил скважину 35 метров, вода казалась чистой. Но анализ показал превышение железа в 10 раз и наличие бактерий. Глубина не гарантирует чистоту. Только анализ», — предупреждает Андрей Еприкян.

По закону «О недрах», без лицензии можно бурить скважину до первого водоносного горизонта (обычно до 30-40 метров). Условия: вода только для личных нужд (полив, душ), объем добычи не превышает 100 кубометров в сутки, вода не продается, скважина не затрагивает источники центрального водоснабжения. Артезианская скважина глубже 50 метров требует обязательной лицензии.

Штрафы за незаконное бурение, по данным Минэкологии, для граждан составляют 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 30-50 тысяч, для юридических лиц (включая СНТ) — от 800 тысяч до миллиона рублей. При повторном нарушении штраф для юрлиц может достигать полутора миллионов. Кроме того, суд может обязать владельца затампонировать скважину за свой счет.

Процесс получения лицензии на артезианку занимает несколько месяцев и стоит 100-150 тысяч рублей. Для большинства дачников, признает Еприкян, это слишком дорого и сложно, поэтому они выбирают песчаные скважины до 40 метров.

После бурения любой скважины, советует специалист, нужно сделать анализ в аккредитованной лаборатории. Базовый анализ стоит 3-5 тысяч рублей и проверяет воду на бактерии, железо, соли жесткости, нитраты, мутность и кислотность.

Для полива и технических нужд подойдет абиссинская или неглубокая песчаная скважина (15-20 метров). Для питья — песчаная от 30 метров с обязательным анализом и, при необходимости, системой фильтрации. Для гарантированно чистой воды без фильтров — артезианка от 50 метров, но с полным юридическим оформлением.