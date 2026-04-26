Штраф за отсутствие флага: почему госномера без триколора стали вне закона в 2026 году

С начала текущего года российские автомобилисты начали получать штрафы за отсутствие изображения государственного флага на регистрационных знаках. Эксперты разъяснили, для кого триколор стал обязательным и почему патрульные машины ГИБДД по-прежнему могут ездить без него, пишет 110km.ru.

Новые требования ГОСТа и санкции для нарушителей

Согласно обновленному стандарту ГОСТ Р 50577-2018, который вступил в полную силу с 1 января 2025 года, наличие российского триколора стало строго обязательным для всех номерных знаков со световозвращающим покрытием. Водителей, чьи автомобили были поставлены на учет после этой даты, за отсутствие флага наказывают по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ. Сумма административного штрафа составляет 500 рублей, хотя в ряде случаев инспекторы могут ограничиться официальным предупреждением. Контроль за соответствием номеров государственным стандартам с 2026 года стал более жестким.

Законные исключения: кому разрешено ездить без флага

Многие владельцы частных авто задаются вопросом, почему на дорогах до сих пор встречаются машины ведомств без триколора на знаках. Ответ кроется в технических характеристиках и типах номеров. Без флага на законных основаниях могут передвигаться:

Военная техника: черные номера не имеют световозвращающего слоя, поэтому на них триколор не предусмотрен.

Дипломатический корпус: для типов номеров с 9 по 11 флаг является опциональным, но не обязательным элементом.

Транспорт МВД и такси: синие и желтые знаки, выданные до конца 2024 года, остаются легитимными до момента плановой замены. Также это касается квадратных номеров для мотоциклов и транзитных знаков с литерой «Т», полученных в рамках переходного периода.

Планы по обновлению ведомственного автопарка

Служебный транспорт Госавтоинспекции не нарушает действующие правила, так как использует номера, выданные до ужесточения нормативов. Однако процесс цифровизации и стандартизации продолжается: макеты новых ведомственных знаков с обязательным триколором уже утверждены на государственном уровне. По мере обновления автопарка или замены старых регистрационных табличек, патрульные машины также перейдут на стандарт с флагом, полностью исключив визуальное несоответствие с гражданским транспортом.