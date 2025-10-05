Штрафа мало: за сокрытие автомобильных номеров теперь грозит лишение прав

Автомобилистам, которые пытаются скрыть госномер своего транспортного средства с помощью бумажки или специальной шторки, теперь грозит не обычный штраф, а серьезное уголовное наказание.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на автоэксперта Романа Чикуна из «Народного фронта. Аналитика», за подобные нарушения водителей могут лишить прав на срок от одного года до полутора лет.

Эксперт подчеркивает, что Верховный суд РФ дал четкое разъяснение: умышленное сокрытие номерных знаков, в том числе и при помощи грязи или снега, приравнивается к попытке избежать ответственности. Это решение, по словам Чикуна, практически не оставляет лазеек для недобросовестных водителей. Ранее за подобные манипуляции автолюбители отделывались лишь административным штрафом в размере пяти тысяч рублей.

