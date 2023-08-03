Шукшина пустилась в критику, вспомнив Советский союз

Как сообщает портал «Дни.ру» , Мария Шукшина, являясь наследницей знаменитого писателя, никому не уступит в меткости высказываний. Так она решила поразмышлять о жизни, жестко оценив не только соотечественников, но и саму себя.

Мария Шукшина является одной из самых ярких противниц социальных устоев. Недавно она пустилась в острую критику, обсуждая историю России. По ее словам, опубликованным на днях в социальных сетях, жители страны сейчас то и делают, что бездействуют.

Они только пожинают плоды, которые получили от предков минувшей эпохи. Однако ничем не восполняют наследство Советской империи-цивилизации абсолютно во всех сферах, начиная с культуры и заканчивая наукой. Этими резкими словами Шукшина, несомненно, могла кого-то обидеть.