Шум, отклик и износ: что скрывают продавцы дешевых китайских шин от водителей

Выбор бюджетных автомобильных шин может обернуться серьезными проблемами на дороге. Руководитель бренда автозапчастей Дмитрий Акжолов оценил риски использования китайской резины и предложил безопасную альтернативу. Об этом он рассказал «Российской газете» .

По словам специалиста, покрышки из Китая часто демонстрируют посредственные результаты в тестах на сцепление с мокрым асфальтом. Кроме того, они отличаются повышенной скоростью износа. Эксперт считает, что водители, не замечающие разницы в поведении машины на такой резине, просто недостаточно чувствительны к управлению.

Акжолов подчеркнул, что экономия на шинах неоправданна. Качественная продукция известных брендов гарантирует надежное сцепление на любом покрытии, низкий уровень шума и четкий отклик на повороты руля. В сложных погодных условиях дешевые аналоги могут подвести, что повышает риск аварии.

При ограниченном бюджете эксперт рекомендует присмотреться к корейским производителям. Их изделия официально поставляются в Россию, стоят заметно ниже ушедших премиальных марок, но при этом сохраняют достойные эксплуатационные характеристики. Использование некачественных шин вынуждает водителя постоянно перенапрягаться, корректируя траекторию и проявляя излишнюю осторожность, что в конечном счете угрожает безопасности, резюмировал Акжолов.