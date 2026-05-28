Шуми или умри: как выжить при встрече с хозяином лесов в России

Песцы с удовольствием позируют на камеру смартфона, а лисы все чаще забредают в жилые кварталы. Однако за внешней фотогеничностью скрывается смертельная угроза. Эксперты рассказали интернет-изданию «Ямал-Медиа», какое животное в Арктическом регионе представляет реальную опасность для человека, а кого бояться не стоит даже при случайной встрече.

Жители Лабытнанги уже привыкли к белоснежным гостям: песцы выходят к людям, не пугаются техники и охотно позируют фотографам. Недавно на Восточно-Мессояхском месторождении один из таких пушистиков обследовал беспроводной комплекс цифровой радиографии — оборудование, которое используется для поиска дефектов в сварных швах. Зверек подошел к мерцающим лампочкам прямо во время настройки прибора, и инженер-дефектоскопист Артем Вяткин успел сделать уникальный снимок.

Однако ветеринары бьют тревогу. За милым внешним видом скрывается серьезная опасность.

«Песцы не только больно кусаются, но и являются переносчиками бешенства и других заболеваний», — предупреждает начальник отдела ГБУ «Салехардский центр ветеринарии» Василий Беглов.

Бешенство у человека протекает стремительно и может закончиться летальным исходом.

Кого действительно стоит опасаться в ямальских широтах и других регионах:

Лиса — главный распространитель бешенства в дикой природе. Осенью 2025 года одну из таких хитрюг заметили в Шурышкарском районе. Местные власти просили граждан держаться подальше: один укус ведет к высокому риску заражения.

Песец — активный разносчик инфекций. При контакте с животным, потерявшим страх перед людьми, высоки шансы подхватить опасный вирус.

Волк — опасен только в голодный период и в стае. Зоолог Алексей Вайсман уточнил, что на мужчин серые хищники нападают редко, предпочитая более слабую жертву. Недавно полярного волка с поджатым хвостом заметили у дороги под Новым Уренгоем — пользователи соцсетей предположили, что зверь болен или голоден.

Росомаха — вопреки мифам, не рассматривает человека как добычу. При отсутствии провокации зверь постарается скрыться еще до того, как будет замечен. Но в случае угрозы способна серьезно покалечить когтями.

Главная угроза на Севере — медведь, и бурый, и белый. Численность бурых хищников сейчас резко выросла, и они все чаще нагло заходят в населенные пункты.

Большинство нападений происходит при неожиданной близкой встрече. Инстинкт хищника срабатывает мгновенно: убегать поздно — значит, надо нападать.

«Сейчас очень много бурых медведей развелось. Это хищники, и они нередко рассматривают человека как потенциальную добычу. Медведи бесцеремонно лезут в населенные пункты. Необходимо вести себя осторожно, но в то же время заявлять о своем присутствии. Если вы идете по лесу, надо чем-то звенеть, посвистывать, громко разговаривать. Давайте сигнал — человек идет! Уходи с дороги!», — отметил эксперт.

По словам эксперта, лучшая оборона при встрече с медведем — это нападение. Если хищник решил съесть человека, он это сделает, и единственный выход — убить зверя раньше, чем тот успеет напасть.