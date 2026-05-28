Россиян, которые оформляют больничный четыре раза за полгода и чаще, ждут изменения. Проект Минздрава предусматривает особый порядок: первичный лист нетрудоспособности будут открывать всего на три дня, после чего врач решит — продлевать, закрывать или отправлять пациента на стационар. Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с порталом REGIONS объяснил, кому это грозит и какие есть плюсы и минусы.

Новый проект Минздрава направлен на тех, кто слишком часто берет больничный. Если за последние полгода сотрудник оформлял лист нетрудоспособности четыре и более раз, план лечения для него станет иным. Врач откроет больничный на три дня, после чего пациент должен явиться на повторный осмотр. По его итогам возможны три варианта: продление, закрытие либо направление на дополнительное обследование и в стационар.

Юрист подчеркнул, что правило действует не для всех. Исключения сделаны для следующих случаев:

уход за больным родственником

беременность

социально значимые заболевания

заместительная почечная терапия

карантин

лечение в стационаре

По словам Ильи Русяева, трехдневный первичный срок позволяет врачу лучше разобраться в причинах частых недугов. Четвертое обращение за полгода нередко связано с недолеченными болезнями, хроническими процессами или скрытыми патологиями. Короткий больничный становится поводом для глубокой диагностики, а не для назначения лечения по старой схеме. В итоге снижается доля затяжных случаев (они составляют около трети всех больничных), а также уменьшается нагрузка на Социальный фонд.

Однако эксперт видит и минусы. Повторные походы в поликлинику с высокой температурой даются тяжело. Не исключен ранний выход на работу недолеченным сотрудником, если врач закроет лист формально. Кроме того, работник может потерять в заработке — оплата идет только за дни нетрудоспособности.

Русяев добавил, что электронные листки нетрудоспособности через систему Соцфонда уже позволяют получать доступ к истории пациента. Но введение порога в четыре случая потребует доработки программного обеспечения и слаженной работы поликлиник по всей стране.

