В Подмосковье назвали округа-лидеры по числу лотов на земельно-имущественных торгах

В Подмосковье за неделю на земельно-имущественные торги выставили 139 новых объектов. В комитете по конкурентной политике Московской области назвали округа-лидеры по числу лотов.

Лидерами стали Ступино, Истра и Серпухов. Всего в этих округах сейчас выставлено более 247, более 129 и более 47 лотов соответственно.

С начала 2026 года победителям аукционов в Ступино передали 59 участков в аренду и 53 в собственность, в Истре — 32 участка в аренду и 39 в собственность, в Серпухове — 8 в аренду и 38 в собственность.

Сейчас в Ступино предлагается купить участок площадью 4,7 сотки в деревне Кануново. Его стартовая стоимость составляет 281,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации сферы нестационарной торговли.