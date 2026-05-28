В Подмосковье назвали округа-лидеры по числу лотов на земельно-имущественных торгах

Еще около 140 новых объектов выставили на торги в Подмосковье

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

В Подмосковье за неделю на земельно-имущественные торги выставили 139 новых объектов. В комитете по конкурентной политике Московской области назвали округа-лидеры по числу лотов.

Лидерами стали Ступино, Истра и Серпухов. Всего в этих округах сейчас выставлено более 247, более 129 и более 47 лотов соответственно.

С начала 2026 года победителям аукционов в Ступино передали 59 участков в аренду и 53 в собственность, в Истре — 32 участка в аренду и 39 в собственность, в Серпухове — 8 в аренду и 38 в собственность.

Сейчас в Ступино предлагается купить участок площадью 4,7 сотки в деревне Кануново. Его стартовая стоимость составляет 281,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации сферы нестационарной торговли.

Актуально
Подмосковье
Комитет по конкурентной политике Московской области
Добавьте mosregtoday.ru в избранное