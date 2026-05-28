В Подмосковье в 2026 году откроют 3 новых агротехнологических класса в рамках федерального проекта «Кадры в АПК»

В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» Московская область расширяет сеть агротехнологических классов для школьников. В 2026 году в регионе появятся еще 3 таких образовательных площадки, в перспективе возможно создание дополнительных классов. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Два новых агротехнологических класса откроются в МОУ СОШ им. Героя РФ летчика‐испытателя Н.Д. Куимова в Подольске. Третий класс появится в Зарайске на базе МБОУ «Лицей № 5».

Обучение в агротехнологических классах дает школьникам возможность углубленно изучать профильные дисциплины. Это не только повышает общий уровень подготовки, но и помогает осознанно выбирать будущую профессию: выпускники таких классов лучше подготовлены к поступлению в аграрные вузы.

Современный АПК — высокотехнологичная отрасль, активно использующая цифровые решения, биотехнологии и инженерные разработки. Раннее знакомство школьников с этими направлениями формирует устойчивый интерес к сельскому хозяйству и закладывает основу для кадрового потенциала отрасли на годы вперед.

