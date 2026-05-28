«Идут дети, не дай бог что»: духовенство объяснило отмену массовой акции 31 мая

Запланированное на воскресенье, 31 мая 2026 года, масштабное религиозное шествие в Истринском благочинии не состоится. Настоятель Мироносицкого храма иерей Павел Малкин назвал это решение вынужденной, но необходимой мерой пресечения рисков, пишет интернет-издание «Абзац».

Приоритет безопасности прихожан и детей

Крестный ход, который должен был объединить верующих Истринского района в ближайшие выходные, официально отменен. Как сообщил в интервью изданию «Абзац» настоятель местного Мироносицкого храма иерей Павел Малкин, решение принималось исходя исключительно из соображений гражданской безопасности.

По словам священнослужителя, текущая внешняя обстановка остается достаточно сложной, поэтому подвергать верующих потенциальной угрозе во время массового уличного мероприятия организаторы посчитали недопустимым. Спаситель Троицкого прихода подчеркнул, что в таких шествиях традиционно участвует много семей с маленькими детьми.

Альтернатива для верующих: храмы остаются открытыми

Несмотря на отмену уличной части торжеств, религиозная жизнь Истринского благочиния продолжается в штатном режиме. Иерей Павел Малкин напомнил прихожанам, что двери церквей открыты для всех желающих, а традиционные праздничные богослужения внутри помещений отменяться не будут.

