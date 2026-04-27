Схватка гигантов: армрестлинг и силовое шоу ждут жителей Луховиц в День труда

В Подмосковье готовятся к масштабному спортивному событию — в День труда у ДК «Старт» соберутся сильнейшие атлеты страны. В программе — классика силового экстрима: от подъема бревен до камней Атласа и напряженных поединков по армрестлингу, пишет REGIONS .

Всероссийский масштаб в Подмосковье

1 мая в Луховицах впервые пройдет фестиваль «Богатырские игры», организованный при поддержке Федерации силового экстрима России. Площадкой для праздника силы станет территория у районного Дворца культуры «Старт». Статус всероссийского турнира гарантирует участие элитных атлетов в абсолютной весовой категории, что обеспечит высокую конкуренцию и зрелищность каждого этапа соревнований.

Испытания для современных богатырей

Программа турнира включает дисциплины, ставшие визитной карточкой силового экстрима. Зрители увидят:

Подъем бревна: классическое упражнение на силу плечевого пояса;

Силовые эстафеты: скоростное перемещение тяжелых снарядов;

Карусель Конана: испытание на выносливость и крепость хвата;

Камни Атласа: подъем огромных каменных шаров на тумбы.

Дополнительным украшением фестиваля станет открытый турнир по армрестлингу, где каждый желающий сможет увидеть технику и мощь профессиональных рукоборцев.

Новая традиция региона

Организаторы ставят перед собой амбициозную цель — сделать «Богатырские игры» ежегодными. Популяризация здорового образа жизни и силовых видов спорта является ключевым вектором праздника. Мероприятие начнется в 12:00 и рассчитано на широкую аудиторию, интересующуюся спортом и активным отдыхом.