Шведский стол с алкоголем: чем российских туристов удивил курорт в Северной Корее

Первая группа российских туристов испытала на себе новый курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее, открытый лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце июня. О впечатлениях россиян написало РБК.

Как отмечает издание, 13 путешественников, заплативших около $1,7 тыс. с человека, были впечатлены уровнем сервиса. Курортная зона протянулась на 5 км побережья. Она включала шесть отелей европейского уровня.

Туристов разместили в отеле «Чаммэ», где подавали изысканные блюда — от говяжьего шашлыка до крабового гратена. Завтрак (шведский стол с обслуживанием) и ужин (меню с русским переводом) обходились в $10.

Несмотря на санкции ООН, в баре отеля представлен впечатляющий ассортимент алкогольных напитков, включая местные пиво «Тэдонган за $2 и соджу за $10-16. Есть и премиальный алкоголь — 30-летний Ballantines за $537 и Hennessy X.O $158. Также в ассортименте представлена российская водка «Стандарт» за $18-20.

Как отметили отдыхающие, роуминг российских операторов не работал, но в отелях Wi-Fi предоставляли — за $1,7 за 10 минут (для журналистов). Социальные сети Facebook* и Instagram* в КНДР заблокированы, а мессенджеры WhatsApp* и Telegram — доступны. Уточняется, что российская соцсеть VK периодически не открывалась, хотя уведомления приходили.

С 11 по 13 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил северокорейский курортный регион Вонсан-Кальма. Во время встречи с лидером КНДР российский дипломат отметил, что, познакомившись с впечатляющим отчетом посла РФ в Пхеньяне Александра Мацегоры о торжественном открытии курорта, не смог отказаться от возможности лично оценить его потенциал.

Лавров выразил уверенность, что новый курорт вызовет значительный интерес у жителей российского Дальнего Востока. В связи с этим стороны договорились в ближайшее время проработать вопрос организации регулярного воздушного и паромного сообщения между Россией и Вонсаном.

Сами туристы, отдохнувшие на курорте в КНДР, отметили чистоту пляжей и искреннее гостеприимство персонала, но признали — отдых в Северной Корее требует особой психологической подготовки и гибкости к изменениям, которые могут произойти в программе и организационных моментах.

Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила авиакомпании Nordwind выполнять регулярные рейсы в Пхеньян.

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