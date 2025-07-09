Россию и Северную Корею связали регулярные авиарейсы

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разрешило российской авиакомпании Nordwind выполнять регулярные рейсы между Москвой и Пхеньяном — столицей КНДР. Согласно опубликованному на официальном сайте приказу, перевозчик сможет осуществлять эти рейсы два раза в неделю.

Помимо этого, в соответствии с документом, авиакомпании «Азимут» и «ИрАэро» получили разрешение на выполнение рейсов из Сочи и Краснодара в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Кроме того, авиакомпания «Россия» получила разрешение на прямые перелеты из Москвы в Душанбе, а Utair — из Москвы в Анталью.

Также в конце июня впервые за пять лет из Пхеньяна в Москву на Ярославский вокзал прибыл пассажирский поезд. В вагонах пассажиров не было — там находились лишь проводники, так как рейс был тестовым. Возобновление железнодорожного сообщения между Россией и КНДР произошло после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что российские строительные компании активно нанимают рабочих из КНДР.