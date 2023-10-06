Швейцария готова платить украинским беженцам по 4,4 тысячи долларов за возвращение домой

Согласно документу, правительство Швейцарии готово выплачивать по $4,4 тысячи на человека за добровольное возвращение на Украину.

Власти Швейцарии рассчитывают, что такое предложение понравится примерно 80% мигрантов.

Всего на данный момент в стране находится 70 тысяч украинцев. В Швейцарии считают, что около 20% (14 тысяч) останутся здесь даже после истечения миграционного «защитного» статуса S.