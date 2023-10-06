Швейцария готова платить украинским беженцам по 4,4 тысячи долларов за возвращение домой
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Швейцарский государственный секретариат по миграции (SEM) разработал концепцию по возвращению домой большей части украинских беженцев, сообщает SwissInfo .
Согласно документу, правительство Швейцарии готово выплачивать по $4,4 тысячи на человека за добровольное возвращение на Украину.
Власти Швейцарии рассчитывают, что такое предложение понравится примерно 80% мигрантов.
Всего на данный момент в стране находится 70 тысяч украинцев. В Швейцарии считают, что около 20% (14 тысяч) останутся здесь даже после истечения миграционного «защитного» статуса S.