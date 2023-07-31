СИБ Молдавии решила расторгнуть соглашение с ФСБ

Как сообщает KP.RU , служба информации и безопасности Молдавии приняла решение о том, чтобы расторгнуть договор с ФСБ России. Это объясняется спецоперацией, проходящей в данный момент на территории Украинского государства.

Некоторые положения и договоренности, которые были частью соглашений, якобы использовала Москва для оправдания присутствия российских специальных служб в Приднестровье. Озвученное заявление сделали в службе информации и безопасности Молдавии (СИБ).

Также выяснилось, что МИД Молдавии вызвало российского посла для объяснения ситуации, связанной с наличием внушительного количества антенн, расположенных на здании посольства Российской Федерации. А уже через день появилась информация о том, что была сокращена численность персонала.