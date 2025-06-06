Сильный прилет в районе аэропорта Брянска, начался пожар, сообщают паблики

В Брянске слышны звуки взрывов, по предварительной информации, работает система противовоздушной обороны. Также есть информация о возгорании в районе местного аэропорта.

По информации от SHOT, в 23:30 произошло несколько мощных взрывов. Затем, как сообщают свидетели, в районе аэродрома начался сильный пожар. В качестве подтверждений публикуются видео и фото сильного возгорания.

На данный момент не поступало никаких официальных сведений.