Сильный прилет в районе аэропорта Брянска, начался пожар, сообщают паблики
ВСУ ударили по брянскому аэропорту, начался сильный пожар
Фото: [соцсети]
В Брянске слышны звуки взрывов, по предварительной информации, работает система противовоздушной обороны. Также есть информация о возгорании в районе местного аэропорта.
По информации от SHOT, в 23:30 произошло несколько мощных взрывов. Затем, как сообщают свидетели, в районе аэродрома начался сильный пожар. В качестве подтверждений публикуются видео и фото сильного возгорания.
На данный момент не поступало никаких официальных сведений.